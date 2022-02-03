وفاة طفل عربي سقط من الطابق الثاني عشر في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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كشفت شرطة الفجيرة عن وفاة طفل في الثامنة من عمره عربي الجنسية أمس، إثر سقوطه من الطابق الثاني عشر من نافذة شقة ذويه الواقعة بإحدى البنايات السكنية في الفجيرة.

وتلقَّت غرفة عمليات شرطة الفجيرة، في الساعة السادسة من مساء أمس، بلاغاً يفيد بسقوط طفل من بناية في شارع حمد بن عبد الله، وعليه تحركت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين سقوط الطفل من شرفة المنزل بالدور الثاني عشر إلى أسفل البناية، وتعرض الطفل لإصابات بليغة جداً، تم نقله على أثرها إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، ولا تزال القضية رهن التحقيق.

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