5 ملايين مستفيد من 43 مبادرة نفذتها طرق دبي العام الماضي

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن عدد المستفيدين من مبادراتها في المسؤولية المجتمعية خلال عام 2021 بلغ 5,089,611 مليون مستفيد من 43 مبادرة تم تنفيذها داخل الهيئة وفي المجتمع المحلي وخارج الدولة في الدول الشقيقة والصديقة.

وقالت روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: "تضمنت المبادرات فعاليات وأنشطة متنوعة وهي رعاية حملة 100 مليون وجبة، ومبادرات شهر رمضان المبارك، والتبرع بالأصول التقنية المعاد تأهيلها، ومبادرة "بهجة عيد" لإسعاد الأطفال الأيتام، ومبادرة كسوة خير، بالإضافة لمبادرات جسر الخير، ومبادرات محفظة الخير. وشملت المبادرات أيضاً الاحتفاء بالمناسبات والتوجهات الوطنية منها يوم العلم، ويوم الشهيد، وشهر القراءة، ودعم الإعلان عن حملة مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ. كما حرصت الهيئة على أن تحتفي المبادرات بمناسبات الأيام الدولية ومنها اليوم العالمي لكبار السن، واليوم العالمي للعمال، واليوم الإنساني العالمي، ويوم الطفل العالمي، والاحتفال بالمناسبات الوطنية لدول الخليج".

وأضافت بأن الهيئة نظمت ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية برامج وفعاليات خاصة بفئة أصحاب الهمم منها دعم حملة التوعية بالتوحد، وورشة "فن التعامل مع أصحاب الهمم"، وبازار منتجات أصحاب الهمم، كما أطلقت الهيئة مبادرات لدعم أصحاب الدخل المحدود تمثلت في منح لجميع المواد التدريبية للحصول على رخص قيادة مجاناً لذوي الدخل المحدود.

وفي مجال الشباب والتمكين والتوعية ركزت مبادرات الهيئة على فئة الشباب من خلال إطلاق مجموعة (شباب دبي للنقل الجماعي) على الفيسبوك من أجل تحفيزهم على استخدام وسائل المواصلات العامة، كما تم إطلاق برنامج " تمكين " لتأهيل الشباب في مجالات العمل والمشاريع الصغيرة.

وتضمنت المبادرات أيضا مشاركة الهيئة في دعم حملات شرطة دبي التوعوية بأمن وسلامة الشواطئ، وحملة التوعوية من الجرائم الإلكترونية.

المبادرات الخيرية في رمضان

وعن تفاصيل المبادرات الخيرية والإنسانية التي نفذتها الهيئة في رمضان 2021، قالت المحرزي بأنه بلغ عدد المستفيدين من مبادرات شهر رمضان 4 آلاف و700 مستفيد والتي شملت مبادرة باص الخير والتي وفرت 2300 وجبة وتم توزيعها على مرافق الهيئة بالتعاون مع بيت الخير، الهلال الأحمر الإماراتي، جمعية دار البر، وجمعية دبي الخيرية.

وأضافت أن الهيئة وزعت بطاقات نول تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف التاسع عشر من رمضان بقيمة 500 درهم لكل بطاقة لشراء المير الرمضاني، حيث تم توزيع المير على 242 من سائقي وسائقات مركبات الأجرة، بالإضافة إلى توزيع المير على 200 من سائقي الحافلات من الذين تم إنهاء خدماتهم.

كما نظمت الهيئة مبادرة " إفطار التسامح" التي وفرت 2000 وجبة إفطار لذوي الدخل المحدود، ومن ضمن المبادرات الخيرية التبرع بالأصول التقنية المعاد تأهيلها حيث تم إعادة تأهيل 100 حاسوب وإعطائها لأصحاب الهمم والأسر المتعففة.

الحملات التوعوية

وأكدت روضة المحرزي أن الهيئة تحرص دائماً على المشاركة في الحملات التوعوية التي تنظمها مختلف الجهات في إمارة دبي، حيث بلغ عدد المستفيدين من الحملات التوعوية التي نظمتها شرطة دبي للتوعية بأمن وسلامة الشواطئ والجرائم الإلكترونية ودعمتها هيئة الطرق من خلال نشر إعلانات الحملة في مختلف وسائل المواصلات العامة التابعة للهيئة أكثر من 9 ملايين مستفيد من رواد المواصلات العامة.

كما دعمت الهيئة حملة التوعية " بالتوحد" من خلال نشر رسائل توعوية للحملة في الشاشات الذكية في وسائل النقل التابعة للهيئة، وكذلك الشاشات الداخلية لمبنى الهيئة، إلى جانب إضاءة جسر التسامح وشلال قناة دبي المائية وجسري المشاة على شارع الوصل وحديقة الصفا باللون الأزرق، تضامناً مع الحملة التوعوية.

دعم الشباب

أما بشأن مبادرات الشباب أوضحت المحرزي، أن الهيئة وبالتعاون مع شركة نون وإتش بي (HP) وشركة كيوليس - ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة قدمت 14 جهاز (لابتوب) لفئة الطلاب الأكثر استخداماً لمترو وترام دبي، هذا بالإضافة إلى إطلاق النسخة الرابعة من برنامج " تمكين" الذي ساهم في تطوير وبناء قدرات 100 مستفيد من خلال ورش وبرامج تدريبية في مجالات الإدارة واللغة والتقنية.

وتحرص هيئة الطرق على تنفيذ العديد من الأنشطة والمبادرات التي تستهدف مختلف الفئات حيث حققت مبادرات المسؤولية المجتمعية المعيار العالمي للمسؤولية المجتمعية آيزو 26000 للسنة الثالثة على التوالي من قبل شركة "BIS" بناءً على تقييمها لمبادرات الهيئة المجتمعية المحلية والعالمية.

مبادرات بالتزامن مع المناسبات الوطنية

وأفادت المحرزي أن طرق دبي نظمت مبادرات بالتزامن مع المناسبات الوطنية استفاد منها موظفي الهيئة وأفراد المجتمع وأبرزها مناسبة “يوم العلم" حيث رفع علم دولة الإمارات في الشوارع الحيوية، وجسر المكتوم، وجسر قناة دبي المائية، ودوار المركز التجاري، بالإضافة إلى إنارة الشلال المائي على قناة دبي المائية، وجسر التسامح على القناة بأضواء تشكل ألوان العَلَم، وجسري المشاة على شارعي الوصل والحديقة، وكذلك وضع علم الدولة على شاشات الأنظمة الذكية في مختلف شوارع إمارة دبي، وفي شاشات مترو دبي والشاشات الداخلية في مبنى الهيئة. كما شاركت طرق دبي في إحياء “يوم الشهيد" وهو اليوم الذي تكرّم فيه الدولة ذكرى شهداء الوطن البواسل، وذلك بتفعيل الشعار على شاشات الأنظمة المرورية الذكية.

وأضافت المحرزي أن طرق دبي تحرص على أن تتضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية فعاليات وبرامج تحتفي بالمناسبات الثقافية أبرزها “شهر القراءة" التي ترسخ ثقافة العلم والمعرفة والتي تعد الأولى على مستوى العالم.

وتماشياً مع هذه المبادرة الثقافية أطلقت هيئة الطرق والمواصلات مبادرة " ساعدني كي أقرأ" الافتراضية والتي شارك فيها 40 طفل يتيم من الأسر ذوي الدخل المحدود، كما تم إطلاق تطبيق "اقرأ مع الهيئة" للهواتف المتحركة اقبالاً من ركاب وسائل المواصلات وكافأت الهيئة القراء بإجمالي 2 مليون نقطة نول بلاس، كما تم تنظيم مبادرة" مستشار القراءة" افتراضياً بمشاركة مجموعة من موظفي الهيئة.

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