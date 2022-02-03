"ضوء-1" الإماراتي البحريني يصل مداره من محطة الفضاء الدولية

المصدر: أبوظبي - البيان

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انطلق القمر الاصطناعي المصغر "ضوء-1"، وهو مبادرة تعاونية ما بين وكالة الإمارات للفضاء والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في البحرين وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة نيويورك أبوظبي، إلى مداره عبر محطة الفضاء الدولية بالتعاون مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

وقد نسّقت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية عملية إطلاق القمر الاصطناعي "ضوء-1" من مركز تسوكوبا الفضائي في اليابان، حيث تم نقل وقائع الإطلاق في بث مباشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

ويمثل القمر الاصطناعي "ضوء-1" المهمة العلمية الأولى في المنطقة لرصد ودراسة أشعة غاما الأرضية الصادرة عن البرق والعواصف الرعدية. وسيتم مشاركة البيانات التي سيجمعها "ضوء-1" بهدف الاستفادة من علوم الفضاء لدعم التطور الاقتصادي المستدام على مستوى عالمي لدعم التحليلات العلمية وتشجيع التعاون مع المراكز البحثية في جميع أنحاء العالم.

وقد أُطلق القمر الاصطناعي من على متن مركبة الشحن الفضائية (دراغون سي آر إس-24) التابعة لشركة (سبيس إكس) عبر صاروخ فالكون 9 من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا الأمريكية في 21 ديسمبر 2021، حيث طور وصمم القمر الاصطناعي "ضوء-1" فريق ضم 22 طالباً وطالبة من جامعة خليفة، منهم 9 طلبة من البحرين و10 طلبة إماراتيين و3 دوليين تحت إشراف الدكتور فراس جرار، مدير مختبر "ياه سات" للفضاء وأستاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية في جامعة خليفة، فيما أشرف على فريق طلبة جامعة نيويورك أبوظبي المكون من 10 منهم 5 طلبة إماراتيين و5 دوليين تحت إشراف كل من الدكتور فرانشيسكو أرنيودو، رئيس برنامج الفيزياء والدكتور مالوري روبيرتس، الأستاذ في الفيزياء، وقد ركز الفريق على تطوير حمولة "ضوء-1" التي تُعرف بـ(كاشف الغلاف الجوي السريع).

من جانبه، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة: "يعكس إطلاق القمر الاصطناعي ضوء-1 إلى مداره عبر محطة الفضاء الدولية مستوى التعاون الوثيق بين الشركاء، كما يعكس التطور التقني الذي أظهره الطلبة في دولة الإمارات بإشراف الخبراء الذين قدموا لهم التوجيه اللازم. وتمثل هذه المبادرة التعاونية نموذجاً متميزاً لما يمكن أن يحققه الباحثون في العالم العربي بوصول ضوء-1 إلى مداره، حيث سيقوم بتنفيذ مهمته المتمحورة حول دراسة أشعة غاما الأرضية وأثرها في المركبات الفضائية ووسائل الطيران الأخرى، والذي يدعم بدوره التحليلات العلمية في مجال الفضاء. وفي هذا الصدد، يسعدنا أن نتعاون مع إخواننا في البحرين في مجال التطوير العلمي الذي سيخدم ودولتنا والعالم أجمع، إضافة للجهود الكبيرة التي قدمتها الجامعات المحلية".

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