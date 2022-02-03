شرطة أبوظبي تحذر من خطورة الانحراف المفاجئ

المصدر: وام

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كشفت شرطة أبوظبي في فيديو بثته بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" وحملة "درب السلامة" عن خطورة الانحراف المفاجئ وعدم الالتزام بخط السير الالزامي.

ودعت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية السائقين إلى ضرورة الالتزام بخط السير الإلزامي في الحالات التي يجب على السائق الالتزام بخط سير معين موضحة أن مخالفة عدم التزام المركبات بخط السير الإلزامي تسبب في الحوادث والإصابات البالغة التي تسببها هذه المخالفة.

وأكدت حرصها على منع التجاوزات التي يقوم بها بعض السائقين في الشوارع الداخلية والخارجية من خلال تطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور «عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي وعقوبتها الغرامة المالية 400 درهم» والمادة 29 وتنص على الانحراف المفاجئ للمركبة غرامة 1000 درهم و4 نقاط مرورية.

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