دبي.. إجراء أوّل جراحة روبوتية لطفلة بعمر 8 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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أعلن "مستشفى مركز كليمنصو الطبي" في دبي عن نجاح إجراء أوّل عملية جراحية روبوتية لأصغر طفلة في منطقة الشرق الأوسط، لا يتعدّى عمرها الثمانية أشهر.

وتمّ إجراء هذه العملية بهدف توسيع تضيّقٍ خلقيّ في مجرى البول، تسبب بحدوث التهابٍ شديد وتضرّرٍ للكلى. وللمرة الأولى على الإطلاق، جرت الاستعاضة عن الإجراء الجراحيّ التقليديّ، واعتماد تقنية الجراحة الروبوتية لهذه الطفلة الصغيرة، ما شكّل تحدّياً طبياً لناحية التعامل مع حجمها الصغير جداً، بالإضافة إلى دقّة الحالة من الناحية الطبية.

وتوّلى إجراء هذه العملية الدكتور ربيع ماضي، رئيس وحدة الكلى والمسالك البولية في "بمعاونة فريق مكوّن من الطبيبين وليد مساعدوانطوان خوري ، واستغرقت ساعة ونصف .

وقال البروفسور ربيع ماضي، رئيس قسم جراحة الروبوت وجراحة الكلى والمسالك البولية لا شك في أنّ نجاح هذه الجراحة الروبوتية لأصغر طفلةٍ في منطقة الشرق الأوسط يُشكل نجاحاً جديداً يضاف إلى مسيرة النجاحات والامتياز الذي يحققه القطاع الصحي في دولة الإمارات، ويعود الفضل في هذا النجاح الذي حقّقناه إلى فريق العمل في وحدة المسالك البولية، المكوّن من أمهر الكوادر الطبية والجراحين ، بالإضافة إلى خبرةٍ تمتدّ لأكثر من 15 عاماً في مجال أورام المسالك البولية والجراحة الروبوتية، وأحدث المعدّات والتقنيات المتطورة جداً التي يوفّرها "المستشفى "، ما يساهم بشكلٍ كبير في نجاح مثل هذه العمليات الدقيقة".

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