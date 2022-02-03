ترتكز على الابتكار واستشراف المستقبل.. بلدية دبي تطلق خطتها الاستراتيجية

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أعلنت بلدية دبي عن رؤيتها لعام 2030 وإطلاق الاستراتيجية الجديدة، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ضمن المنهجية الجديدة في العمل الحكومي للخمسين سنة القادمة بالتركيز على "الانتقال إلى عمل حكومي أسرع من السابق وأقرب إلى الواقع، وأكثر مواكبة للمتغيرات العالمية" ، والعمل على دورات استراتيجية مرنة وسريعة يتم تطبيقها من خلال مشاريع تحولية كبرى.

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي "أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للبلدية جاءت استكمالاً لمسيرة البلدية في الخطط الاستراتيجية المتعاقبة ودورها في تخطيط وتشغيل وضمان استدامة المدينة، وبما يتواءم مع التوجهات الحكومية للدولة والإمارة، وسعياً لتحقيق جودة الحياة ورفاهية المجتمع وسعادته".

الوثيقة الاستراتيجية:

وأضاف مدير عام بلدية دبي" أن استراتيجية البلدية الجديدة ورؤيتها المتمثلة في (بلدية رائدة لمدينة عالمية) ورسالتها "تخطيط وإدارة وضمان استدامة مدينة مستقبلية مرنة، وتقديم خدمات بلدية رائدة لسعادة المتعاملين والمجتمع، بما يدعم تحقيق رؤية إمارة دبي، وقيمها التي تتمثل في " المسؤولية والشفافية ،الإبداع والابتكار ،السعادة والإيجابية ، القيادة والعمل الجماعي ، التنافسية والريادة، المرونة والرشاقة والاستعداد للمستقبل" ، قد استندت الى أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال التخطيط الاستراتيجي والتوجهات المحلية في تحقيق المراكز الريادية والتنافسية العالمية في مجالات العمل البلدي.

مميزات الاستراتيجية الجديدة:

وانطلاقاً من دور البلدية الرئيسي في إمارة دبي وقيامها بمهام رئيسية متمثلة في تخطيط وتشغيل المدينة وإدارة بنيتها التحتية وضمان الصحة والسلامة واستدامة بيئتها وتعزيز جماليتها وهويتها التاريخية، فقد اشتملت الاستراتيجية الجديدة على استراتيجيات تخصصية مدعومة بمنظومة تمكين مؤسسي وبما يحقق أولويات الحكومة ومتطلبات المرحلة القادمة المرتكزة على الشراكة والابتكار واستشراف المستقبل، وبما يضمن العمل بمرونة ورشاقة والاستجابة للمتغيرات والمستجدات الخارجية والداخلية وتقديم خدمات استباقية ورقمية متكاملة تحقيقاً للتنافسية والريادة.

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