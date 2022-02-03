الإمارات تتصدر دول العالم في التعامل مع الجائحة

المصدر: أبوظبي - وام

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كشف الدكتور طاهر البريك العامري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس «كورونا» المستجد عن تصدر دولة الإمارات دول العالم في التعامل مع الجائحة خلال يناير الماضي، وذلك وفقاً لنتائج «مؤشر المرونة في التعامل مع كوفيد 19» الصادر عن وكالة «بلومبيرغ» العالمية.

فيما أعلنت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، عن بدء وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة توفير لقاح فايزر بايونتيك للأطفال من عمر 5 إلى 11 عاماً.

وتفصيلاً قال الدكتور طاهر البريك العامري إنه منذ بداية هذه الأزمة، وبمتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة، تبنت دولة الإمارات نموذجاً متفرداً مرتكزاً على التوازن الاستراتيجي بين جميع الأجهزة الوطنية وكافة القطاعات المعنية، مبنياً على التكامل بين الجهات المعنية بإدارة أزمة «كوفيد19».

وأوضح أنه وفقاً لنتائج «مؤشر المرونة في التعامل مع كوفيد 19» الصادر عن وكالة «بلومبيرغ» العالمية تصدرت الإمارات دول العالم في التعامل مع الجائحة خلال يناير الماضي، مشيراً إلى أن المؤشر يرصد مستويات المرونة في التعامل مع الجائحة والقدرة على احتوائها في مختلف دول العالم.

وأضاف أن رصيد الإمارات بلغ 78.9 من 100 درجة في نهاية يناير الماضي وذلك استناداً إلى 12 معياراً تستخدمها «بلومبيرغ» ما منح الدولة الصدارة عالمياً خلال شهر يناير.

وقال: «أفادت «بلومبيرغ» في تقريرها بأن نسبة جرعات اللقاحات إلى إجمالي عدد السكان في الدولة بلغ 244.4 في المئة حتى نهاية يناير ووصفت أداء الإمارات على المؤشر بأنه الأكثر اتساقاً منذ انطلاقه قبل عام».

وأكد الدكتور طاهر البريك العامري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن هذه المكتسبات تأتي بجهود وطنية حثيثة تعمل ضمن منظومة متكاملة مستمرة في قراءة ودراسة المستجدات الخاصة بالأزمة بشكل دوري بهدف دعم القرارات التي من شأنها توفير بيئة صحية من النواحي كافة.

التزام

وشدد على أن الجهات المعنية مستمرة في متابعة التزام المجتمع لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية مع تحديثها بشكل دوري بناء على المستجدات.

من جانبها قالت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، إن جميع الجهات بالتعاون مع القطاع الصحي حرصت منذ بداية الجائحة على الاستباقية في تفعيل خطة الاستعداد والتأهب للأوبئة وبالتركيز على معطيات رئيسية تشمل تأهيل فرق الاستجابة والرصد وضمان استدامة البنية التحتية.

وأكدت أن القِطاع الصحي يواصل جهوده لتوفير اللقاحات للفئات المؤهلة لتلقي التطعيم، حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 100 في المئة في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح كانت 94.27 في المئة من إجمالي إحصاء السكان المعتمد.

وأوضحت أن لقاحات «كوفيد 19» تعتبر أحد أمثل الطرق للوقاية من الإصابة بـ«كوفيد 19» والحفاظ على الصحة والسلامة، إضافة إلى التقليل من حدة الإصابة في حال التعرض للفيروس وخفض احتمالية التعرض للمضاعفات التي تتطلب الدخول إلى المستشفى أو الوفاة. وأضافت: «أثبتت الدراسات أن للجرعة الداعمة دوراً كبيراً في تعزيز المناعة لتصل إلى مستويات قادرة فيها على حماية الجسم من الفيروس بعد انخفاض ذاكرة التعرف عليه مع مرور الوقت».

وقالت إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع توصي جميع الأفراد المؤهلين بأخذ التطعيم والجرعات الداعمة بما في ذلك الأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وتهيب بأفراد المجتمع الذين لم يتلقوا اللقاح التوجه لأقرب مركز تطعيم، حيث وفرت الجهات الصحية أنواعاً مختلفة من تطعيمات «كوفيد 19» والمعتمدة حسب اللوائح والإجراءات المتبعة لترخيص اللقاح والتي تركز على ضمان مأمونية التطعيم وفعاليته. ونوهت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعلن بالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة عن بدء توفير لقاح فايزر بايونتيك للأطفال من عمر 5 إلى 11 عاماً».

وبينت أن لقاح فايزر بايونتيك يتوفر في المراكز الصحية ومراكز التطعيم ويتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل زمني 21 يوماً بين الجرعة الأولى والثانية، كما يتوفر لقاح فايزر للأطفال كخيار إضافي للقاح ساينوفارم الذي تم اعتماده سابقاً للأطفال من الفئات العمرية من 3 أعوام حتى 12عاماً.

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