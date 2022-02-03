محمد بن زايد: نقدّر إدانة ليبيا وباكستان الهجمات الإرهابية الحوثية

المصدر: أبوظبي- وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من المهندس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة، أدان خلاله الهجمات الإرهابية الأخيرة لميليشيا الحوثي على دولة الإمارات.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا خلال الاتصال، تضامن بلاده مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لموقف ليبيا الشقيقة المتضامن مع دولة الإمارات، وما أبداه عبدالحميد الدبيبة من مشاعر أخوية تجاه الدولة وشعبها، متمنياً لبلاده وشعبه الشقيق الخير والأمن والاستقرار.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، أمس، اتصالاً هاتفياً من دولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

وأعرب عمران خان ـ خلال الاتصال ـ عن إدانة بلاده الاعتداءات الإرهابية الأخيرة على دولة الإمارات، مؤكداً تضامنها ووقوفها إلى جانب الدولة ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها، وشدد على ضرورة التحرك الدولي الجماعي لمواجهة التهديد الذي تشكّله ميليشيات الإرهاب، واتخاذ موقف دولي حازم للتصدي للإرهاب بكل أشكاله.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره لرئيس وزراء باكستان لموقف بلاده، وما أبداه من مشاعر تضامن صادقة تجاه دولة الإمارات، متمنياً لباكستان وشعبها الصديق دوام الأمن والاستقرار.

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