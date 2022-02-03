مسؤولون: رؤية حمدان ومكتوم بن محمد عززت ريادة دبي

المصدر: دبي- البيان

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أكد مسؤولون في دبي أن قيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لفِرق العمل الحكومي عززت نجاح دبي ودفعتها إلى الريادة عالمياً في مختلف المؤشرات.

وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: لقد شكّلت قيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، لفِرق لعمل الحكومي بإمارة دبي أحد أهم مقومات نجاح هذه التجربة الاستثنائية التي ترسّخت معها مكانة دبي وصدارتها في مختلف الميادين، تشهد بذلك منظومة حكومية متطورة، شعارها التميز، وهدفها الريادة، وسبيلها التفاني والإخلاص في تحقيق التنمية الشاملة، واستراتيجيات بناء المستقبل.

اعتزاز

وقال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس الإدارة - مركز محمد بن راشد للفضاء: بعبارات الفخر المقترنة بمشاعر الاعتزاز، نتشرف أن نرفع أسمى التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في الذكرى الرابعة عشرة لتوليه ولاية العهد لإمارة دبي، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، لتعيينه في منصب نائب حاكم دبي، وإن الإنجازات الاستثنائية التي تحمل اسميهما في مسيرة دبي قد يصعب حصرها، لاسيما وأنهما استلهما خطط أعمالهما من الفكر والرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

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