متعاملو «كهرباء دبي» يحققون وفورات بقيمة 420 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، تحقيق خدمتها «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» وفورات على المتعاملين بقيمة تقارب نحو 420 مليون درهم، منذ إطلاق الخدمة قبل ثلاث سنوات وحتى نهاية العام 2021.

وحققت الخدمة هذه الوفورات من خلال نجاحها في تحديد 797,427 حالة تسرب للمياه، و21.225 خللاً، و9.077 حالات زيادة أحمال، وإرسال إشعارات آنية للمتعاملين، ليسارعوا إلى إصلاح التسريبات وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لوقف الهدر.

تطوير الحلول

ويشير معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة تمتلك بنية تحتية ذكية ومتقدمة في عدادات المياه تتوافق مع أعلى المعايير العالمية. وتعمل الهيئة على مواصلة تطوير الحلول الاستباقية المبتكرة، بالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بهدف رفع الكفاءة وترشيد الاستهلاك.

عدادات ذكية

وانتهت الهيئة من تركيب أكثر من مليوني عداد ذكي للكهرباء والمياه في دبي، لإتاحة العديد من المزايا للمتعاملين، وتمكينهم من مراقبة وإدارة والتحكم في استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي دون الرجوع إلى الهيئة، في أي وقت ومن أي مكان، بما يسهم في استدامة الموارد.

7 مليارات

وأضاف معالي الطاير: «لدينا استراتيجية متكاملة للشبكات الذكية باستثمارات تصل إلى 7 مليارات درهم سيتم الانتهاء منها في مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل حتى عام 2035. وتضم الاستراتيجية عدة برامج أهمها بنية تحتية متطورة لقياس بيانات استهلاك الكهرباء والمياه، وإدارة الأصول، والبيانات الكبيرة وغيرها.

كفاءة الأنظمة

بدوره، قال المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع المياه والهندسة المدنية في الهيئة: «توفر الهيئة خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» ضمن مبادرة «الحياة الذكية» لمساعدة المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد.

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