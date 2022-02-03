380 قضية تنجزها إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في دبي 2021

المصدر: دبي - نورا الأمير

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تمكنت إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، من إنجاز 380 قضية محالة إليها من جهات قضائية في الإمارة، خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد القضايا التي تم إحالتها للإدارة من قبل محاكم دبي والنيابة العامة وجهات أخرى والمتعلقة بنزاعات تجارية ومدنية وعمالية واختلاس وتبديد أموال وخيانة أمانة (379) قضية.

تنوع

وتنوعت القضايا بين عقارية، وتركات ومواريث، وتجارية ومدنية وعمالية وتسوية منازعات، واختلاس وتبديد أموال وخيانة أمانة وقضايا تجارية بقيمة مطالبات راوحت ما بين (500) ألف درهم، و (15) مليار درهم، فيما بلغ مجموع المطالبات المالية للقضايا المنجزة خلال الخطة ما يقارب (23.3) مليار درهم.

بحث

وأكد هاشم سالم القيواني، مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات، أن بعض القضايا التي تعكف الإدارة على بحثها حالياً تمهيداً لإبداء الرأي المهني بشأنها، ذات محور اهتمام للرأي العام، وتتجاوز قيمة المطالبات فيها 22 مليار درهم، لافتاً إلى انتهائهم من دراسة وبحث وإبداء الرأي المهني بشأن قضايا مماثلة خلال الأعوام السابقة، حيث تم إصدار الحكم وفق ما توصلت إليه الإدارة من نتيجة.

وبين أن 379 قضية تمت إحالتها للإدارة خلال العام المنصرم من قبل محاكم دبي والنيابة العامة وجهات أخرى، تتعلق بنزاعات تجارية ومدنية وعمالية واختلاس وتبديد أموال وخيانة أمانة بواقع 209 قضايا محالة من محاكم دبي، و161 من النيابة، و9 محولة عبر لجان خاصة.

إنجاز

وأوضح أن متوسط إنجاز الخبير في الإدارة يصل إلى 25 قضية سنوياً، في حين بلغ متوسط مدة إنجاز القضية الواحدة 3 أشهر تقريباً، مشيراً إلى إنجاز 94.58% من القضايا المحالة للإدارة في عام 2019 و114.02% في عام 2020 وفي عام 2021 تم إنجاز ما نسبته 115.15 %. وذكر أن عدد القضايا الواردة من عام 2004 لغاية 2021 بلغت 5143 والمنجزة منها 4970 وقيد الدراسة 173.

تعاون

وقال القيواني: «إن إدارة الخبرة وتسوية المنازعات تستند في عملها إلى التعاون المثمر مع مختلف الجهات القضائية في دبي، فضلاً عن آليات العمل المنظمة والدقيقة التي تنتهجها الإدارة، بهدف تعزيز انسيابية العمل وسرعة الإنجاز ودقته، وترسيخ مفهوم الثقة والعدالة، والحفاظ على مصداقية الإدارة، بما يتسق مع استراتيجيات الدولة، وينسجم مع هويتها الوطنية القائمة على القيم والمثل العليا، بغرض إحقاق الحق في مختلف القضايا».

جهود

وأضاف مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات، أن الأمانة المهنية، والمعايير الأخلاقية التي يتسلح بها القائمون على العمل في الإدارة، دفعتهم إلى العمل بجهود مضاعفة خلال تداعيات انتشار جائحة كورونا، وتم النظر خلالها في العديد من القضايا بما يضمن تحقيق الموضوعية والنزاهة، مما أدى إلى تحقيق العديد من الإنجازات عبر إبداء الرأي في عدد كبير من القضايا المهمة والمحورية ذات الاهتمام من الرأي العام.

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