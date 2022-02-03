خليفة المهيري: لا تأثير لقرار حظر صيد أسماك القابط والكوفر على الأسواق

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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أكد خليفة المهيري رئيس جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك، عدم وجود تأثير على مهنة الصيد وأسواق بيع الأسماك في رأس الخيمة، من قرار حظر صيد وتسويق أسماك القابط والكوفر خلال الفترة من 1 وحتى 28 فبراير الجاري، نتيجة لقلة تلك الأسماك في مياه الصيد مقارنة بالأصناف الأخرى، القادرة على تعويض نقص النوعين المحظورين.

وأشار إلى أن جميع صيادي الأسماك في رأس الخيمة ملتزمون بتطبيق قرار وزارة التغير المناخي والبيئة رقم (1) لسنة 2021، الخاص بمنع صيد وتسويق أسماك القابط والكوفر خلال الفترة من 1 وحتى 28 فبراير الجاري، وفقاً للقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2021 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك القابط، وأسماك الكوفر في مياه الصيد بجميع مناطق الدولة.

التزام

من جانبهم، أكد تجار البيع في سوق رأس الخيمة للأسماك، عدم عرض أسماك القابط والكوفر على طاولات البيع نتيجة لالتزام الصيادين، في ظل الوفرة الكبيرة من الأصناف الأخرى التي تلبي احتياجات وطلبات الزبائن، منها الشعري والصافي وغيرها من الأسماك القاعية التي شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال العامين الأخيرين في كميات المحصول الواردة للأسواق بعد ارتفاع أعدادها في مياه الصيد.

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