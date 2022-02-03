«دبي بوست» تختتم حملتها التدريبية التطوعية لدعم التوطين في القطاع الإعلامي

المصدر: دبي ـ البيان

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اختتمت «دبي بوست»، المنصة الإعلامية الرقمية التابعة لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام النسخة الأولى من حملتها التدريبية التطوعية لدعم التوطين في القطاع الإعلامي والتي أطلقتها في الربع الأخير من العام الماضي 2021 مستقبلة أكثر من 300 طلب للمشاركة، تم فرزها واستقطاب 8 من نخبة خريجي كليات الإعلام في الدولة، للمشاركة في البرنامج التدريبي.

تطوير الكفاءات

وأطلقت «دبي بوست» الحملة بهدف تطوير الكفاءات الوطنية في المجال الإعلامي ودمجهم في سوق العمل، مستندة إلى قناعتها بأن الشباب الإماراتي لديه من المؤهلات والمهارات الإعلامية ما يخوله لفرض حضوره المهني على الساحات المحلية والعربية والعالمية، بفضل دعم القيادة الحكيمة له، سواء من خلال توفير التخصصات الإعلامية في الجامعات الوطنية، أو الفرص التدريبية في المؤسسات الإعلامية الوطنية، وصولاً إلى إتاحة الوظائف المميزة التي تمكنه من المساهمة في التنمية الوطنية وتحقيق الطموحات والرؤى المستقبلية.

فرصة كاملة

وفي هذا السياق، أكد أحمد الحمادي المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، أن قطاع النشر في المؤسسة سبّاق في احتضان الكفاءات الوطنية ومنحها الفرصة الكاملة تدريبياً ومهنياً، لافتاً إلى أن هذه الحملة تأتي منسجمة مع نهج المؤسسة الذي يستهدف تطوير الإعلام بجهود إماراتية عبر دعم الكفاءات الإعلامية المواطنة. وأشار الحمادي إلى أن المكانة المميزة التي وصلت إليها دولة الإمارات بين الأمم عبر النهضة والتنمية المستدامة لكافة القطاعات ألقت بالمسؤولية على المؤسسة لجعل القطاع الإعلامي مواكباً للتطور المذهل في الإمارات والذي يسهم في مآله الأخير في تعزيز مكانة الإمارات وحضورها العالمي المؤثر.

تحديد

وكانت الحملة حددت شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين كفترة لاستقبال الطلبات واستقطاب الكفاءات، فيما شهدت أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الماضية فعاليات التطوع والتدريب التي تبنت نموذج «الصحفي الشامل» في البرنامج التدريبي.

تدريب مكثف

شمل البرنامج تدريباً نظرياً وعملياً مكثفاً في مهارات التحقيق الصحفي والكتابة الصحفية والرقمية، إضافةً إلى الترجمة والتصوير الفيديوغرافي والإعداد وإجراء المقابلات، كما شمل أيضاً مهارات إنتاج الفيديو وتصميم الجرافيكس وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي. كما أتاح البرنامج الفرصة للمشاركين في البرنامج للعمل الميداني، والمساهمة في صناعة المحتوى ونشر أعمالهم كمحتوى صحفي معتمد عبر الموقع الرسمي لـ«دبي بوست» ومنصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى عدد من ورش العمل التخصصية المركزة في ضيافة نادي دبي للصحافة.

سوق العمل

وأوضحت خديجة المرزوقي رئيسة تحرير دبي بوست، أن هدف حملة «دبي بوست» المتمثل في تطوير مهارات الكفاءات الوطنية في المجال الإعلامي وتسليحهم بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل قد تحقق باستقطاب كفاءات متميزة ستسهم في إنجاز التأثير المطلوب في الساحة الإعلامية الإماراتية، لافتة إلى أن النسخة الأولى من الحملة حققّت نجاحاً كبيراً وحققت أهدافها المرسومة.

الصحفي الشامل

بدورها أشارت فاطمة مطر مدير إدارة الموارد البشرية في قطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام، إلى أن الحملة التي استغرق تنفيذها 3 أشهر، وتبنت نموذج الصحفي الشامل في برنامجها التدريبي النظري والعملي المتنوع، قد نجحت في تحقيق غاياتها وقدمت إضافة مميزة لخطط تطوير الكوادر الإعلامية المواطنة، لافتة إلى أن مخرجات الحملة ستسهم في تعزيز دور الإعلامي المواطن والارتقاء بالقطاع الإعلامي.

وكان البرنامج قد اختتم فعالياته بتكريم المتطوعين من قبل أحمد الحمادي المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، وخديجة المرزوقي رئيسة تحرير دبي بوست، في حفل أقيمت فعالياته في موقع إكسبو 2020 دبي.

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