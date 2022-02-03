«التغير المناخي» تطلق المرحلة الثانية من «البرنامج الوطني لمكافحة البعوض»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة إطلاق المرحلة الثانية من «البرنامج الوطني لمكافحة البعوض»، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الذي يستهدف رصد ومكافحة البعوض، بالتنسيق مع كل السلطات والجهات المحلية المعنية على مستوى الدولة.

وكانت الوزارة أطلقت المرحلة الأولى من البرنامج في العام 2019 واستمرت حتى العام 2021، فيما تمتد المرحلة الثانية من العام الجاري وحتى 2025، وتتضمن مسح ورصد بؤر تجمع البعوض والسيطرة عليها عن طريق القيام بعمليات المكافحة ومتابعة أجهزة الرصد الحشري.

كما تشمل أعمال المرحلة الثانية حملة متخصصة لتوعية الجمهور بأهم طرق الوقاية وتدابير الأمن والسلامة، ورفع الوعي بأهمية اتخاذ الإجراءات الصحية التي توصي بها وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

فرق مختصة

وضمن أعمال الحملة خلال العام الجاري، وبالتزامن مع فصل الشتاء وتساقط الأمطار والتي تتكاثر فيها نسبة انتشار الحشرات، سيتم إرسال فرق مختصة لرش المبيدات الآمنة والمعتمدة من الوزارة، خلال الفترة من اليوم وحتى 30 مايو 2022، في مختلف المواقع الإنشائية والاستثمارية والمدارس والأحياء السكنية وإسطبلات الخيول ومضامير السباق والحدائق والمتنزهات العامة والعزب والمزارع، في أنحاء الإمارات، بهدف الحفاظ على البيئة والسلامة العامة.

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