«اتصالات» تدعم «الهلال الأحمر» ضمن مبادراتها في عام الخمسين

المصدر: أبوظبي - وام

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قدمت شركة «اتصالات»، تبرعاً مالياً لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، دعماً لطلاب العلم، وذلك ضمن مبادرات الشركة ومساهماتها التي تطلقها بالتزامن مع مرور 50 عاماً على تأسيس الدولة، بما يجسد قيم العطاء الإنساني، الذي أصبح من أهم سمات شعب الإمارات.

وأشاد سالم الريس العامري نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر، بمبادرة الشركة قائلاً: المبادرة تأتي ضمن سعي شركة اتصالات الدائم، لدعم جهود ومبادرات الهلال الأحمر الإنسانية والتنموية داخل الدولة وخارجها، حيث تحقق الشركة مبدأ المسؤولية المجتمعية المشتركة في مساندة الأفراد ومؤسسات العمل الإنساني والخيري بالدولة، وتمد أياديها البيضاء، دعماً للفئات المعوزة والمحتاجة.

وأضاف: ظلت «اتصالات» على الدوام شريكاً أساسياً ومسانداً قوياً لبرامج الهيئة ومشاريعها، من أجل تحسين حياة الفئات الأشد ضعفاً واحتياجاً، فإلى جانب دورها الكبير في دعم الاقتصاد الوطني، تعتبر الشركة مثالاً للتعاطي الخلاق مع قضايا الوطن الحيوية، وتعزيز مسيرة الدولة الإنسانية، من خلال مساندتها المستمرة، ورعايتها الكريمة لأنشطة وبرامج الهلال الأحمر، في شتى مجالات العمل الإنساني والتنموي.

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