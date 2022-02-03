«دفوة شتاء» توزع 1000 حقيبة شتوية على العمال بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

وزعت جمعية الفجيرة الخيرية أكثر من ألف حقيبة شتوية على العمال في أماكن عملهم بإمارة الفجيرة ومدينة دبا، وذلك من خلال حملتها السنوية (دفوة شتاء) التي أطلقت تزامناً مع قدوم فصل الشتاء، حيث تحتوي الحقيبة على الملابس والأغطية الشتوية، لتخفيف من أثر برودة الطقس على شريحة العمال.

وتهدف «دفوة شتاء» إلى دعم فئة العمال وتقدير جهودهم في إطار مسؤولية الجمعية المجتمعية التي تنتهجها من خلال تعزيز العمل الخيري والإنساني في إمارة الفجيرة وخارجها.

وقال يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية إن حملة «دفوة شتاء» استهدفت جميع العمال في مناطق إمارة الفجيرة، حيث دأبت الجمعية على بث روح التكافل والتراحم بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك انطلاقاً من رؤية جمعية الفجيرة الخيرية في نشر ثقافة العمل الخيري والاجتماعي والإنساني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز