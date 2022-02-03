10 مجالس حوارية لتعزيز جودة حياة الأسرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت مؤسسة التنمية الأسرية عشرة مجالس حوارية لتعزيز جودة حياة الأسرة، من خلال رحلة السعادة والإيجابية المتمثلة في البرنامج التدريبي التفاعلي التطبيقي «رحلة السعادة لتعزيز جودة الحياة»، والذي يعتمد على التعلم العاطفي والتدريب بالمشاركة لاكتساب المهارات وتطبيقها.

يشمل البرنامج التدريبي «رحلة السعادة لتعزيز جودة الحياة» عشرة مجالس حوارية من خلال المستوى الأول «افهم ذاتك لحياة أفضل»، وهو عبارة عن أربعة مجالس حوارية، تتضمن مجلس أسرار رحلة السعادة الحقيقية، ومجلس اكتشف قواك الخفية، واختيارك العاطفي طريقك للسعادة، وتحرّر من طاقتك السلبية جدّد حياتك.

وقالت صنعاء السويدي مديرة مراكز مؤسسة التنمية الأسرية في منطقة العين: «إن البرنامج التدريبي -رحلة السعادة لتعزيز جودة الحياة- يستهدف كافة أفراد الأسرة من سن 19 سنة وما فوق، من خلال المحاكاة الاجتماعية، النمذجة، لعب الأدوار، السيناريوهات، الأنشطة التطبيقية خلال الحياة اليومية، بالإضافة إلى التسجيلات الصوتية (كتيب يمكن تحميله وتتبع الخطوات العملية للمهارات التي حصل عليها في الورشة)».

وأكدت أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تحفيز كافة أفراد الأسرة والمجتمع على تبني قيم التفكير الإيجابي وقيم السعادة كأسلوب حياة، وتعزيز جودة ترابط العلاقات الإيجابية على مستوى الأسرة لبناء مجتمع متوازن ينعم أفراده بالسعادة، بالإضافة إلى تحسين نمط حياة الفرد الاجتماعي لتعزيز جودة حياته.

وأشارت السويدي إلى أن مجلس أسرار رحلة السعادة الحقيقية والذي يأتي ضمن جلسات المستوى الأول «افهم ذاتك لحياة أفضل»، يتضمن عدداً من المحاور منها، مفاتيح رحلة السعادة الإيجابية لجودة حياة متوازنة، والمفاهيم الستة الأكثر ارتباطاً بتحقيق السعادة والإيجابية، وقوة استشعار السعادة لتعزيز جودة الحياة، ودرّب عقلك على التفكير الإيجابي لاستدامة السعادة.

وأوضحت أن مجلس «اكتشف قواك الخفية» يدور حول الدلالات الأربع لاستكشاف ذاتك الحقيقية، وارسم مسار حياتك وامضِ قدماً لتحقيق السعادة والإيجابية، واستراتيجيات التعامل مع التحديات الحياتية، واستمتع برحلة التغيير وحفز نفسك دائماً وعشِ حياتك.

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