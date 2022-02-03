خليفة بن طحنون يلتقي رئيسة مجلس النواب البحريني بواحة الكرامة

المصدر: أبوظبي ـ وام

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استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي أمس في واحة الكرامة بأبوظبي فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني وذلك في إطار زيارتها الرسمية للدولة.

ولدى وصولها إلى واحة الكرامة استعرضت والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف ثم وضعت إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وقدم الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان خلال جولة قامت بها فوزية بنت عبدالله رئيسة مجلس النواب البحريني في مختلف أنحاء الواحة شرحاً وافياً عن مرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة، واختتمت جولتها بتسجيل كلمة في سجل الزوار تعبر عن تقديرها لبطولات وتضحيات شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر واحة الكرامة أحد أبرز المعالم الوطنية والحضارية في العاصمة أبوظبي وتم تشييدها تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

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