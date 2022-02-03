صقر غباش يبحث التعاون مع رئيسة مجلس النواب البحريني

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في مقر المجلس في أبوظبي جلسة مباحثات، مع فوزية عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة، والوفد المرافق لها، التي تقوم بزيارة إلى الإمارات بدعوة من المجلس.

وجرى خلال جلسة المباحثات بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، في ظل علاقات الأخوة الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين والتطور، الذي تشهده علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، والتي تحظى بدعم قيادتي وحكومتي البلدين، والتأكيد على أهمية ترسيخ هذه العلاقات والدفع بها قدماً في شتى المجالات.

وأكد معالي صقر غباش عمق العلاقات التاريخية والأخوية والاستراتيجية الراسخة، التي تربط دولة الإمارات ومملكة البحرين، بفضل حرص قيادتي البلدين الشقيقين على توثيقها، وتعزيزها نحو آفاق أوسع في كافة المجالات، والتي تزداد نمواً بفضل روابط الأخوة والمصير المشترك، والمواقف والرؤى المتسقة تجاه مختلف القضايا.

وأشار معاليه إلى حرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز التعاون البرلماني مع مجلس النواب في مملكة البحرين في مختلف المجالات، وثمن المكانة التي وصلت إليها المرأة البحرينية بمختلف المجالات، وما استطاعت تحقيقه من إنجازات وتقلدها العديد من المناصب القيادية.

قضايا

وتركزت المباحثات بين الجانبين على مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي من أبرزها تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين، بما يعزز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات ومملكة البحرين في المجالات كافة، في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على تطوير مختلف أوجه العلاقات.

كما تطرقت جلسة المباحثات إلى آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي بعض الدول العربية، وما تشهده الساحة الدولية من تطورات والجهود الرامية إلى مواجهة الإرهاب والتطرف، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والسعي إلى حل مختلف القضايا بالجهود الدبلوماسية والحلول السياسية، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والجهود الإنسانية والإنمائية لدولة الإمارات، والتطور الذي تشهده دولة الإمارات في مجالات الابتكار والذكاء الصناعي والفضاء وتمكين المرأة والشباب.

من جهتها أكدت فوزية زينل تضامن مجلس النواب بمملكة البحرين مع دولة الإمارات ضد استهداف جماعة الحوثي الإرهابية لمنشآت مدنية في الإمارات، مشيرة إلى أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ورضوانه، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يديم الله على دولة الإمارات الشقيقة نعمة الأمن والاستقرار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز