نهيان بن مبارك يحضر أفراح العامري بالعين

المصدر: (العين - وام)

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، بمناسبة زفاف نجله «عبدالله» إلى كريمة حمد بن مبارك بن عثعيث العامري.

وحضر الحفل - الذي أقيم أمس بمركز سالم بن حم الثقافي بمنطقة العين - معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، وعدد من كبار الشخصيات، وجمع من الأهل والأصدقاء - وتخللته فقرات تراثية وشعبية إحياء للمناسبة.

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