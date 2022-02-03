ولي عهد عجمان يستقبل سفير اليابان

المصدر: (عجمان - وام)

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم، أكيو إيسوماتا سفير اليابان لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلّمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب سموه بالسفير الياباني متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في مهام عمله.. مؤكداً أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون في أداء مهامه.

وبحث سموه والسفير خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وسبل تطويرها وتوطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

وأثنى سفير اليابان على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة في الميادين كافة.

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