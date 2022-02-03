البواردي يبحث التعاون العسكري مع سفير فيجي

المصدر: (أبوظبي- وام)

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التقى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع في مكتبه بوزارة الدفاع، أمس، نايبوتي كاتونيتا بوا سفير فيجي لدى الدولة، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة، والوفد المرافق للضيف.

ورحب معاليه في بداية اللقاء بالسفير، وأكد عمق علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية فيجي في مختلف المجالات خاصة في المجال الدفاعي والعسكري، وأهمية الدفع بها نحو آفاق أرحب وأوسع، بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير علاقات التعاون الدفاعي والعسكري وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

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