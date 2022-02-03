حاكما عجمان ورأس الخيمة يحضران أفراح النعيمي والقاسمي

المصدر: رأس الخيمة - وام

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حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في إمارة عجمان، بمناسبة عقد قران نجله الشيخ سلطان بن محمد النعيمي إلى كريمة الشيخ فاهم بن عبدالله بن محمد القاسمي.

كما حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم بمنزل الشيخ عمر بن عبدالله القاسمي برأس الخيمة، إلى جانب سموهما، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، والشيخ عمر بن عبدالله القاسمي، والشيخ فاهم بن عبدالله القاسمي، وعدد من شيوخ آل النعيمي والقاسمي وكبار المسؤولين.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان وصاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهد عجمان والشيوخ والحضور التهاني والتبريكات إلى والد العريس والعريس وآل النعيمي وآل القاسمي الكرام بهذه المناسبة.

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