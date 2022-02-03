محمد الشرقي يهنئ مواطنة بنيلها «الدكتوراه»

المصدر: (الفجيرة- وام)

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، عائشة الصريدي، لحصولها على شهادة الدكتوراه في الفلسفة، تخصص الإدارة الصحية، من جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية.

واستمع سمو ولي عهد الفجيرة، من عائشة الصريدي، إلى شرح عن موضوع بحث الدكتوراه الذي يناقش مشاركة المُستهلك في النظام الصحي في دولة الإمارات، بما يرتقي بالعمل الصحي في الدولة، ويحقق أفضل النتائج، وفق المؤشرات العالمية.

وهنأ سمو ولي عهد الفجيرة، عائشة الصريدي، على إنجازها العلمي، مؤكداً حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على الاهتمام بحمَلة الشهادات العليا، وتشجيعهم على مواصلة التحصيل العلمي، متمنياً سموه لها دوام التوفيق والنجاح.

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