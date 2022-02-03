جمعية توعية ورعاية الأحداث تناقش «دورات القيادات الشبابية»

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، على ضرورة الاهتمام بترسيخ القيم الأصيلة لدى فئة الشباب، وتنمية مهاراتهم القيادية والحياتية من خلال شغل أوقات فراغهم في أمور مفيدة تعود عليهم بالنفع، وتكسبهم المعرفة والثقة والأساليب الصحيحة في حل مشكلاتهم، خصوصاً في فترة الصيف.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه، الاجتماع رقم 64 للدورة الثامنة 2020 ـــــــ 2024م، الذي عقد أمس، بحضور نائب رئيس الجمعية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وتم خلاله استعراض أهم الموضوعات المطروحة للنقاش، والمدرجة على جدول الأعمال، ومنها: عرض مقترح برامج وأنشطة الجمعية خلال العام الجاري 2022م، حيث تم مناقشة العديد من البرامج والمشاركات التي تواكب المناسبات الوطنية والرسمية للدولة، ويكون للجمعية دور فاعل فيها.

استعراض

كما تم خلال الاجتماع استعراض برنامج «دورات القيادات الشبابية» للفئة العمرية من ١٤-17 سنة، المزمع إقامتها خلال أشهر الصيف، والفئات المستهدفة من تلك الدورات، وأماكن انعقادها، وإقامة أنشطة ومسابقات وورش عمل في مختلف التخصصات والمهارات، ومنها الاستعانة بكتّاب لإعداد وتأليف قصص من الواقع المحلي وتحويلها إلى سيناريوهات يمكن استخدامها في عمل أفلام كرتونية قصيرة تهدف إلى توعية النشء، بالعادات والتقاليد والقيم، وتكسبهم مهارات مختلفة في العلاقات الاجتماعية والإنسانية وغيرها.

كما بحث الاجتماع توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات، بهدف الاستفادة منها في التوعية والتدريب ودعم أنشطة الجمعية في المناسبات المختلفة.

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