حمد الرميثي يفتتح متحف كلية زايد العسكرية

المصدر: أبوظبي - وام

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افتتح الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة متحف كلية زايد العسكرية وذلك بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس الكلية. وأزاح لدى وصوله الستار التقليدي إيذاناً بالافتتاح الرسمي وذلك بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس الكلية.

تفقد

وتفقد الرميثي ومرافقوه أرجاء المتحف واستمعوا إلى شرح لما يحتويه من صور ومقتنيات تحكي تاريخ كلية زايد الثاني العسكرية، حيث يعد المتحف العسكري بمنزلة دار للوثائق تحفظ مقتنيات القوات المسلحة، وتوثق تاريخها على مر العصور.

مقتنيات

وشاهد رئيس أركان القوات المسلحة مقتنيات متحف كلية زايد العسكرية المقام في مبنى قيادة الكلية الحالي والذي يضم مجموعة من الصور والمقتنيات التي تحكي تاريخ كلية زايد الثاني العسكرية منذ التأسيس وحتى الآن، كما يضم المتحف صوراً لكبار الشخصيات والقادة العسكريين في تاريخ القوات المسلحة وصور أوائل المرشحين والجامعيين وقادة الكلية منذ إنشائها، وتبرز تاريخ تطور الكلية وتطور الأسلحة القديمة والحديثة واللباس العسكري منذ تأسيس الكلية وغيرها من المقتنيات القديمة، ويحتوي متحف الكلية على معرض داخلي يعرض صوراً ومقتنيات تحكي تاريخاً موثقاً وإنجازات قدمتها الكلية بمجالاتها المتنوعة.

وتوقف رئيس أركان القوات المسلحة عند القاعة التي تحاكي بيئة العمل بعد التخرج وهي قاعة مزودة بمؤثرات صوتية ومشبهات وأسلاك شائكة.. وشاهد القاعة الدراسية الأولى بالكلية، كما توقف عند قاعة تضم أوائل الدورات منذ الدورة الأولى وحتى اليوم ثم شاهد مادة فلمية عن كلية زايد العسكرية. وكرّم في ختام جولته القادة السابقين للكلية منذ عام 1971 وحتى 2022 والبالغ عددهم 16 قائداً.

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