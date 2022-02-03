«المركزي » يصدر مسكوكات تذكارية لجامع الشيخ زايد الكبير

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أصدر المصرف المركزي، بالتعاون مع مركز جامع الشيخ زايد الكبير، التابع لوزارة شؤون الرئاسة، مسكوكات تذكارية من الفضة للمركز، بعدد 1971 مسكوكة.

وتبلغ زنة كل مسكوكة 40 غراماً، حيث يتضمن الوجه الأمامي رسماً لصورة المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع مقولته الخالدة «إن الاتحاد يعيش في نفسي وفي قلبي، وأعز ما في وجودي». أما الوجه الخلفي فيتضمن رسماً لجامع الشيخ زايد مع عبارة «عام الخمسين»، وذلك تزامناً مع مرور 50 عاماً على قيام الاتحاد. وستُسلم المسكوكات إلى مركز جامع الشيخ زايد الكبير، حيث سيتيح المركز لكافة فئات المجتمع، شراء المسكوكة في «سوق الجامع».

وقال معالي عبد الرحمن العويس رئيس مجلس أمناء مركز جامع الشيخ زايد الكبير: «إن إصدار هذه المسكوكات، يأتي تخليداً لمآثر الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وتعزيزاً لذكراه في وجدان المواطنين والمقيمين». وأكد خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي أن إصدار المسكوكات، يأتي ترجمة للنظرة الاستشرافية للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز