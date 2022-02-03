«مجموعة بريد الإمارات» تحصل على الاعتماد الدولي لـ3 سنوات

المصدر: دبي - البيان

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عززت «مجموعة بريد الإمارات» مكانتها كمؤسسة ملتزمة بأعلى معايير الجودة والإنتاجية والكفاءة من خلال نيلها مجدداً اعتماد شهادات «ISO 9001: 2015» لثلاث سنوات أخرى، وذلك من قبل «تي يو ڤي نورد» «TÜV NORD» المزود العالمي لخدمات التدقيق والتصديق.

ويأتي حصول المجموعة مجدداً على الاعتماد الدولي القائم على معايير محددة لهذا العام ليؤكد التزامها بأنظمة إدارة الجودة العالية التي تضمن فعالية كبيرة في عملياتها التشغيلية فضلاً عن استمراريتها في دفع عجلة التحسين والتطوير لتقديم الخدمات والمنتجات التي تلبي متطلبات كل من العملاء والجهات التنظيمية.

معيار الجودة

ومنحت هذه الشهادات الدولية إلى إدارة التنظيم والتراخيص في «مجموعة بريد الإمارات» ووحدة الأعمال الدولية التابعة لبريد الإمارات ووحدة البريد السريع والطرود ووحدة أعمال البيع بالتجزئة، كما حصل نظام إدارة الجودة التابع للمجموعة على شهادة «ISO 9001 QMS» العامة وهو معيار إدارة الجودة الأكثر شيوعاً في العالم والذي يؤكد جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات.

خدمات عالية

وقال عبدالله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة بريد الإمارات»، إن حصول المجموعة على هذه الشهادات الدولية هو دليل إضافي على التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة وذات كفاءة عالية وفقاً لأعلى المعايير الدولية في دولة الإمارات والمنطقة، مشيراً إلى الدور الريادي والمسؤول الذي تؤديه مختلف وحدات أعمال المجموعة وإداراتها وأقسامها من خلال القيام بواجباتها المهنية وتفاني فرق عملها من أجل توفير حلول وخدمات سريعة قوامها الجودة والابتكار والفعالية الأمر الذي سمح لها اجتياز عملية التدقيق والحصول على هذه الشهادات مجدداً.

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