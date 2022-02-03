شخبوط بن نهيان ورئيس وزراء الصومال يبحثان تعزيز العلاقات

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، محمد حسين روبلي رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.

وفي مستهل اللقاء، رحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان بروبلي، وأكد دعم دولة الإمارات العربية المتحدة، للجهود التي تؤدي إلى تحقيق السلام والازدهار في الصومال، مشيراً إلى العلاقات التاريخية الأخوية الوطيدة بين الدولة والصومال، والرغبة في تعزيز الشراكة في جميع المجالات، والتي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وعبّر روبلي عن اعتزازه بالعلاقة الوطيدة، التي تربط جمهورية الصومال الفيدرالية بالإمارات، مشيراً إلى وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية الأخوية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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