تعاون بين مجلس المجتمعات المسلمة والجامعة الروسية الإسلامية

المصدر: أبوظبي - وام

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بحث المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، مع الجامعة الروسية الإسلامية في قازان، سبل تعزيز التعاون المشترك بين المجلس والجامعة، لخدمة المجتمعات المسلمة، وآلية نشر قيم السلام، وترسيخ التعددية الدينية والعرقية والثقافية، بما يحقق التعاون والتكافل لما فيه مصلحة الأوطان، علاوة على ترسيخ قيم الاعتدال والحوار والتسامح والانتماء الوطني.

وناقش الطرفان، توحيد الجهود لتعزيز النقاط المشتركة في بلوغ فقه معاصر، ضمن الشريعة الإسلامية السمحة، وبما ينسجم مع الانتماء الوطني لأبناء المجتمعات المسلمة في الدول التي يعيشون فيها، وكذلك عبر السعي لتعزيز دور المسلمين الإيجابي في مختلف بقاع العالم.

جاء ذلك، خلال استقبال الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، البروفيسور رفيق محمـد شين رئيس الجامعة الروسية الإسلامية في قازان، والوفد المرافق له، بمقر المجلس بأبوظبي.

وأشاد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، بما تشهده روسيا من تطور في المجالات كافة، مشيراً إلى أن هذا العام يشهد احتفاء روسيا الاتحادية بالذكرى الـ 1100 لاعتماد الإسلام رسمياً من قبل شعوب البُلغار في حوض الفولجا.

وقال: إن الجامعة الروسية الإسلامية في قازان، تعد واحدة من أرقى الجامعات الإسلامية في روسيا، وتسهم بشكل كبير في إعداد أجيال مسلمة قادرة على قيادة المجتمع المسلم في روسيا، وتمثل نموذجاً إيجابياً بالمجتمع.

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