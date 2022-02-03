شركات الإمارات تدعم الابتكار وتسهم في صناعة المستقبل

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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أكّد مسؤولون أن الشركات في الإمارات، لها دور كبير في دعم الابتكار، كما أنها تسهم في صناعة المستقبل. وقال المسؤولون إن فعاليات «الإمارات تبتكر»، ترسخ ثقافة الابتكار في الدولة، وتشجع الشركات الوطنية والعالمية على الاستثمار في المبادرات التي تدعم الابتكار، وتصب في صالح تنويع الدخل، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتصنع المستقبل.

واقتبس هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» في الإمارات والشرق الأوسط، كلمات الرئيس الأمريكي الراحل إبراهام لنكولن، إذ قال ذات مرة: «إنّ أكثر طريقة فعالة للتنبؤ بالمستقبل، هو صناعته». وأضاف ستروف: لقد اعتدنا في العقود الماضية في الإمارات، أن نشاهد بالفعل صناعة المستقبل، ونترقب بشغف فعاليات «الإمارات تبتكر 2022»، التي سترسخ ثقافة الابتكار في البلاد.

وأفاد بأن «سيمنس»، انتهت حتى الآن من تقييم 70 شركة صناعية في الدولة، من إجمالي 200 شركة مستهدفة، ضمن خطة وطنية لدفع تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال برنامج بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرامية إلى تقييم النضج الرقمي للشركات الصناعية في الإمارات، ووضع خارطة طريق استراتيجية لاعتماد حلول الثورة الصناعية الرابعة، ما سيسهم في تحقيق أهداف البرنامج في رفع معدل الإنتاجية الصناعية بنسبة 30 %، وإضافة نحو 25 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، خلال الأعوام العشرة المقبلة.

تحفيز الابتكار

وأكّد جياوي ليو، الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي» في الإمارات، أن فعالية «الإمارات تبتكر 2022»، تعكس حرص وجهود قيادة الدولة، لتحفيز نهج الابتكار، وتعزيز مشاركة المجتمع في مبادرات الابتكار، التي تهدف إلى دعم خطط الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.

وأضاف: بدورنا، نلتزم في هواوي، باستمرار دعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارات، وخططها الطموحة لتنويع اقتصادها. ونعمل كذلك على دعم تنمية وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، من خلال طرح منتجات وحلول مبتكرة، وإطلاق مبادرات وبرامج مختلفة، كان آخرها برنامج «سبارك»، الذي يستهدف استثمار 15 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة في الشرق الأوسط، ليستفيد منه أكثر من 100 شركة صغيرة ومتوسطة، سيلعبون دوراً محورياً في المستقبل، لبناء اقتصاد مرن قائم على المعرفة.

توافق تام

من جانبه، أكد سعود الضوياني، مسؤول التكنولوجيا الرئيس لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، دعم المجموعة المصرفية الوطنية الرائدة في الابتكار والخدمات المصرفية الرقمية لفعاليات «الإمارات تبتكر 2022»، الحدث الوطني الأكبر من نوعه، ويأتي ذلك من منطلق حرص المجموعة على التوافق التام، مع توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتشجيع المبادرات التي تسهم في بناء اقتصاد متين، قائم على الابتكار والتطوير، وذلك من خلال تمكين وجذب المواهب التقنية والخبرات العالمية.

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