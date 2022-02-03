«التغير المناخي» تطلق مبادرة «دوري المبتكرين»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، مبادرة «دوري المبتكرين» ضمن مشاركة وزارة التغير المناخي والبيئة في فعاليات شهر الإمارات للابتكار.

وتستهدف المبادرة تعزيز مشاركة أفراد المجتمع وموظفي الوزارة في إيجاد حلول ابتكارية تسهم في ضمان مستقبل مستدام عبر تحقيق مستهدفات الدولة في تعزيز الأمن الغذائي عبر الحد من هدر الغذاء، وتسويق المنتجات الزراعية المحلية لرفع حصتها في السوق المحلي ورفع عائدها المالي للمزارعين، كما ستسهم المبادرة في تعزيز دور الشباب وتشجيعهم على ريادة الأعمال في المجال الزراعي وتبني النظم الزراعية الحديثة، بالإضافة إلى تشجيع السياحة البيئية عبر رفع وعي المجتمع بالمناطق ذات الأهمية البيئية في الدولة.

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري: يمثل الابتكار وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في إيجاد حلول ابتكارية وبالأخص الشباب ركيزة رئيسة في توجهات دولة الإمارات لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ويعد شهر الإمارات للابتكار إحدى أهم المنصات التي تفسح المجال وتحفز مكونات المجتمع كافة على إبراز قدراتهم لإيجاد حلول ابتكارية.

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