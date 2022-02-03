«الاتحادية للهوية والجنسية» تستعرض حزمة مشاريع ابتكارية

المصدر: أبوظبي - وام

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افتتح معالي علي محمد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، فعاليات شهر الإمارات للابتكار بمقر الهيئة في إمارة أبوظبي بحضور اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة بالإنابة، والمديرين العامين والتنفيذيين وعدد من المسؤولين.

وأكد الشامسي في كلمة له بهذه المناسبة أن القيادة الرشيدة غرست المفاهيم الاستراتيجية ضمن منظومة العمل الإداري والمؤسسي، ووضعت الأطر اللازمة لنتخذ من الابتكار ثقافةً مستدامة تعزز الطموح نحو ريادة الأعمال الحكومية.

واطلع الشامسي على حزمة مشاريع ابتكارية كاستخدام تقنية RPA لإنجاز معاملات أذونات الدخول بسرعة وكفاءة عالية عبر محاكاة الذكاء البشري مع الآلة، ونظام دبي الإلكتروني للمستندات، الموسوعة الرقمية الشمولية لكافة أنواع وثائق السفر، بالإضافة إلى مشروع خدمة التصديق الرقمي باستخدام بصمة الوجه.

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