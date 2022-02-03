هزاع بن زايد: تجارب إماراتية طموحة في «منتدى القادة» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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انطلقت أمس، فعاليات «منتدى القادة»، ضمن الدورة الثامنة من «أسبوع التعليم التقني والابتكار 2022»، الذي ينظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ويقام برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبمشاركة وزارية وعالمية، وتنتهي فعالياته اليوم.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، أن برنامج منتدى القادة، تضمن جلسات ملهمة، عرّفت بتجارب إماراتية شبابية طموحة في مجال الابتكار المهني، وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «جلسات ملهمة، تضمنها برنامج منتدى القادة لأسبوع التعليم التقني والابتكار 2022، في أرض المعارض بأبوظبي، خصوصاً وأنها ألقت الضوء على اقتصاد المستقبل، والفرص الوظيفية الواعدة، وعرّفت بتجارب إماراتية شبابية طموحة في مجال الابتكار المهني».

جلسات شبابية

وشهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، فعاليات «منتدى القادة»، حيث حضر سموه جانباً من جلسات شباب الإمارات الملهم، التي أقيمت ضمن فعاليات المنتدى، وقدم خلالها نخبة من شباب الوطن، عرضاً لمسيرتهم التعليمية في مجال التكنولوجيا التطبيقية، والخبرات والمهارات التي اكتسبوها، وصولاً إلى بدء رحلتهم المهنية في مؤسسات الدولة المختلفة.

وأعرب سموه عن فخره بهذه الكوكبة من شباب الوطن، مؤكداً أن رحلة إنجازات دولة الإمارات وريادتها في المجالات كافة، تتواصل في الخمسين عاماً المقبلة، بطموح شبابها، وتطلعهم الدائم إلى التميز والتفرد، وحرصهم على التسلح بأرقى المهارات والمعارف الحديثة، لأداء دور فاعل في مسيرة التنمية المستدامة للدولة.

وقام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بجولة في معرض المشروعات والصناعات المبتكرة، المصاحب للمنتدى، ويتضمن مجموعة من المشروعات المبتكرة، التي نفذها طلبة التكنولوجيا التطبيقية في عدد من المجالات، ومنها الطيران، وتقنيات السيارات، وهندسة البناء والديكور.

وأشاد سموه بدأبهم وحرصهم على تبني مسار الإبداع والابتكار في مسيرتهم التعليمية، والحرص على صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم بشكل دائم، كما أشاد سموه بمنتدى القادة، الذي ينظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

حضور

وحضر «منتدى القادة»، معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وغنام بطي المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وراشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والمهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، واللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وعبد الله حميد العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، تحدث معالي عبد الله بن طوق المري، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، عن «الفرص الوظيفية الجديدة في اقتصاد المستقبل»، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً للابتكار والعلوم والتقنيات، باعتبارها محركاً لبناء الكوادر البشرية، وهو الأمر الذي يضمن جدارة شباب الإمارات بوظائف المستقبل.

من جانبه، أعرب الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، عن تقديره الكامل لدعم القيادة الرشيدة للمنظومة التعليمية في الدولة، وتمكين «أبوظبي التقني» من إحداث التطوير الدائم في استراتيجيته، من أجل ضمان مواصلة تطوير منظومة التعليم المتخصص بالدولة.

اقتصاد المستقبل

شهد منتدى القادة جلسة «اقتصاد المستقبل وتحقيق النمو المستدام»، بمشاركة ديفيد هوى الرئيس التنفيذي لمنظمة مهارات آسيا العالمية، والدكتور عمر حتاملة من وكالة ناسا للفضاء المدير التنفيذي لبرنامج دراسات الفضاء في جامعة الفضاء الدولية، ومارسيل فان دي كريك مدير العمليات في البواردي دامن، وأيال سوميش مدير مكتب الابتكار التطبيقي في شركة بوينغ للطيران، والدكتور أمري جايك مدير أبحاث تخزين الطاقة في وزارة الطاقة الأمريكية، حيث استعرضوا أحدث المستجدات في عالم الفضاء والطيران والطاقة والوظائف المستقبلية فيها.

كما شارك في جلسة الشباب الإماراتي الملهم، نخبة من خريجي ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، وهم الدكتورة مريم عبيد إبراهيم رئيسة أطباء الامتياز في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وسعيد أحمد الجابري المحلل المالي في جهاز أبوظبي للاستثمار، والمهندسة فرحة البريكي مهندسة المشاريع في شركة ترانسكو، وأحمد الزرعوني مساعد معلم وفني مختبر في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية، والمهندسة ميثاء العفيفي المهندسة في شركة بروج.

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