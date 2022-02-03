«الداخلية» تحصد المركز الأول بجائزة الأمير نايف للبحوث الأمنية

المصدر: دبي - البيان

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بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كرّم الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز للبحوث الأمنية التي خصصت جوائزها في الدورة الحالية للبحوث المتعلقة بالتحديات السيبرانية المستقبلية التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل مواجهتها، وذلك على هامش الحفل الختامي للتمرين التعبوي المشترك «أمن الخليج العربي 3».

وحصل مركز الأبحاث والتطوير بوزارة الداخلية على المركز الأول في جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز للبحوث الأمنية - الصفة الاعتبارية، وتسلم الجائزة المقدم الدكتور عمر راشد سعيد الشحي مدير مركز الأبحاث والتطوير بوزارة الداخلية عن البحث الفائز، والذي كان بعنوان «التحديات السيبرانية المستقبلية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي وسبل مواجهتها».

وكان موضوع الجائزة التحديات السيبرانية المستقبلية التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل مواجهتها، وتناول البحث محاور البحوث الاسترشادية في مفهوم الأمن السيبراني، وأهميته وخصائصه وأبعاده وتطوراته والتحديات السيبرانية المستقبلية التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأبعادها وتطوراتها وسبل مواجهة تحديات الأمن السيبراني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستراتيجية الحد منها.

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