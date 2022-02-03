جامعة محمد بن راشد للطب تستعرض الخيارات المهنية عبر 10 أجنحة افتراضية

المصدر: دبي - البيان

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أقامت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أول معرض للوظائف الطبية في الجامعة، الذي من المقرر أن يصبح فعالية سنوية في ضوء نجاح نسخته الأولى.

واستقبلت النسخة الأولى من المعرض، الحضور في حرم الجامعة وعن طريق التواصل الافتراضي، حيث استقطبت حضوراً واسعاً من طلبة الجامعة الملتحقين ببرنامج بكالوريوس الطب والجراحة من السنة الرابعة وحتى السنة السادسة.

وتعرّف الطلبة عبر 10 أجنحة افتراضية على الوظائف والفرص المهنية المتاحة في 10 تخصصات طبية، كما تم تخصيص جناح افتراضي للصحة العالمية بقيادة فريق منظمة أطباء بلا حدود، وهي منظمة طبية إنسانية دولية مستقلة غير حكومية تنشط في جميع أنحاء العالم.

وتعليقاً على الموضوع، قالت الدكتورة ريم الجيوسي، الأستاذ المشارك في الطب في كلية الطب بالجامعة، وقائد الفعالية: أتاح معرض الوظائف الطبية للطلبة فرصة التعرف عن قرب على خيارات التدريب السريري وغيرها من المسارات المهنية مثل الأبحاث والعمل الأكاديمي.

ومن جانبه قال الأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي، نائب المدير العام في هيئة الصحة بدبي، خلال حديثه في المعرض: تؤثر العديد من العوامل في حياة الطلبة وقرارهم في أن يصبحوا أطباء المستقبل، وأحثهم دائماً على التركيز على الهدف الرئيسي الذي يدفعهم لممارسة الطب، وهو خدمة الإنسانية.

ومن جانبه، قال الأستاذ الدكتور سليمان الحمادي، عميد كلية الطب في الجامعة: نحرص على إعداد طلابنا بالشكل المثالي لتمكينهم من اتخاذ القرارات السليمة والمناسبة حول خطواتهم التالية بعد التخرج. كما ركزنا على استقطاب طلبة السنة الرابعة لمنحهم متسعاً من الوقت لتقييم خياراتهم واتخاذ القرار الملائم حول تخصصهم.

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