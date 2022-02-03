أجواء باردة ومنخفضات جوية تسيطر على الإمارات خلال فبراير

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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تتأثر دولة الإمارات خلال شهر فبراير الجاري بمرور منخفضات جوية قادمة من البحر المتوسط، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والرمال، كما تتكاثر السحب الممطرة أحياناً.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد تبقى منطقة الخليج العربي تحت تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة، وستستمر درجات الحرارة في الانخفاض على الدولة بشكل عام خلال هذا الشهر، بالرغم من ارتفاعها بشكل طفيف خصوصاً في النصف الثاني من الشهر على بعض المناطق مقارنة مع شهر يناير.

وأشار المركز إلى أن الرياح السائدة خلال هذا الشهر تكون جنوبية شرقية صباحاً، وتتحول إلى غربية وشمالية غربية نهاراً، بينما تتأثر الدولة أحياناً برياح شمالية غربية نشطة «رياح الشمال»، وسجلت أعلى سرعة رياح 141 كيلو في الساعة في جبل مبرح سنة 2010.

وتشير تقديرات المركز أن الرطوبة تزداد نسبياً خلال هذا الشهر، وتتهيأ الفرصة في الصباح الباكر لتكون الضباب الخفيف والكثيف خصوصاً على المناطق الساحلية.

الرطوبة

ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 59%، ومتوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 78% إلى 88%، في حين يبلغ متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 29% إلى 40%.

وسجل المركز أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية في 2021، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 18 يوم ضباب و4 أيام ضباب خفيف.

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