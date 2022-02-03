الإمارات ورواندا تتبادلان الخبرات في التطوير الحكومي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحثت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، مع إدوارد نجيرينتي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية رواندا، سبل تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين، في مجالات التطوير الحكومي، وتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات في العمل الحكومي.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد في دبي، بحضور باولا إنغابيير وزيرة التكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في جمهورية رواندا، وإيمانويل هاتيجيكا سفير جمهورية رواندا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وميشيل بيوسا منسق مكتب التنفيذ الحكومي في رواندا.

وحضر الاجتماع من الجانب الإماراتي، عبدالله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وهدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، والدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء.

وأكدت عهود الرومي حرص حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تعزيز الشراكات البناءة مع مختلف دول العالم، في مجالات بناء القدرات الحكومية، وتطوير نماذج العمل الحكومي، بالاستفادة من تجارب الدولة في الإدارة الحكومية، وأفضل الممارسات المبتكرة التي تتبناها في تطوير العمل الحكومي لخدمة المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز