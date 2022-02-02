شرطة عجمان تضبط «45 متسولاً» في إمارة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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ألقت القيادة العامة لشرطة عجمان، القبض على 45 متسولاً (28 رجلاً و16 امرأة وطفلاً واحداً)، من جنسيات عربية وآسيوية، خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، وذلك ضمن جهودها المتواصلة للقضاء على هذه الظاهرة، لما لها من آثار سلبية من الإساءة للوجه الحضاري المشرق للدولة، وسلب لأموال الناس من غير وجه حق.

وقال المقدم أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان، إن شرطة عجمان تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الأمن المجتمعي، ومحاربة الظواهر السلبية التي تضر بالأمن والسلم المجتمعي، ولعل أبرز هذه الظواهر، هي ظاهرة التسول، التي تسيء للوجهة الحضارية للدولة، وهي استيلاء على أموال الآخرين بغير وجه حق، بدافع الشفقة وادعاء الفقر والحاجة.

ضبط

وأوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن شرطة عجمان، وخلال تكثيف جهودها لإيقاف هذه الظاهرة، تمكنت من ضبط 45 متسولاً من جنسيات عربية وآسيوية، ومن مختلف الفئات العمرية خلال أسبوع، أثناء تجولهم في مناطق مختلفة من إمارة عجمان، والتسول بأساليب وطرق مختلفة، كادعاء الفقر والحاجة والبيع المتجول، ما يسبب الإزعاج والحرج لأفراد المجتمع كافة.

دعوة

ودعا المقدم النعيمي، إلى عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف على مظهرهم، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان، على الرقم 067034310، كما دعا أفراد المجتمع، بالمساهمة الإيجابية مع الأجهزة الأمنية في الحد من ظاهرة التسول، وذلك من خلال التبرع بأموال صدقاتهم إلى الهيئات والجمعيات الخيرية، حتى يضمنوا وصولها إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين، وألا يكونوا سبباً في انتشار الجرائم التي يرتكبها المتسولون تحت غطاء التسول.

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