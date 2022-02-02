النيابة العامة توضح عقوبة من اختلس أو شرع في اختلاس منقول كان قد رهنه ضماناً لدين عليه

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية، نشرتها أمس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة من اختلس أو شرع في اختلاس منقول كان قد رهنه ضماناً لدين عليه.

وأشارت النيابة العامة، إلى أنه طبقاً للمادة 455 من المرسوم بقانون اتحادي، رقم 31 لسنة 2021، بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، أنه يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة، وهي عقوبة الحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين، أو الغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم، كل من اختلس أو شرع في اختلاس منقول كان قد رهنه ضماناً لدين عليه، أو على آخر.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها، المالك المعين حارساً على منقولاته المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً، إذا اختلس شيئاً منها. ويأتي نشر هذه المعلومات، في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة، لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز