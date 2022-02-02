محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإسباني يبحثان تعزيز آفاق الشراكة المثمر

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم .. معالي بيدرو سانشيز رئيس الوزراء في مملكة إسبانيا الصديقة.

و رحب سموه ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ ـ برئيس الوزراء الإسباني.. متمنيا له زيارة موفقة وطيب الإقامة في الدولة.

و بحث سموه ومعالي بيدرو سانشيز .. علاقات الصداقة و مختلف جوانب التعاون و العمل المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وفرص تنميتها بما يدعم مصالح البلدين المتبادلة وتطلعاتهما إلى آفاق أوسع من الشراكة المثمرة.

و استعرض الجانبان مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات التي تهم البلدين.. و أكدا في هذا السياق حرصهما المشترك على دفع جهود السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط لما فيه الخير والازدهار لشعوبها.

و تطرق اللقاء إلى معرض " إكسبو 2020 دبي " و مشاركة إسبانيا وما تعرضه من محتوى تستحضر من خلاله زوايا متنوعة من حضارتها العريقة و ملامح ارتباطها بالحضارة العربية و الإسلامية إضافة إلى ابتكارات و أفكار تجسد توجهاتها نحو بناء مستقبل مستدام.

و أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء الإسباني لموقف بلاده الصديقة تجاه الاعتداءات الإرهابية الأخيرة على المنشآت و المواقع المدنية في دولة الإمارات وتضامنها مع الدولة.

من جانبه أكد معالي بيدرو سانشيز أن بلاده حريصة على تنمية تعاونها والعمل المشترك مع دولة الإمارات في جميع المجالات الحيوية التي تحظى باهتمام متبادل وتسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية لجميع شعوب المنطقة.

و جدد إدانة بلاده الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات مؤكدا أنه يمثل تهديدا خطيرا للأمن و السلم الإقليمي وينتهك كل الأعراف والقوانين الدولية.. وأعرب عن تضامن إسبانيا مع دولة الإمارات ودعمها في كل ما يحفظ أمنها وسلامة أراضيها.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي و سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان و معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة و معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة.

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