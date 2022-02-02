محمد بن راشد يلتقي رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، اليوم ، معالي بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في إكسبو 2020 دبي.

وأعرب سموه خلال اللقاء عن ترحيبه بمعالي بيناراي فيجايان، مؤكداً اعتزاز دولة الإمارات بالعلاقات الوثيقة والتاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة بصفة عامة، وروابط التعاون المتنامية مع ولاية كيرلا على وجه الخصوص، مثمناً سموه الإسهامات الإيجابية البارزة للجالية الهندية المقيمة في الدولة، والتي تلقى كل الاهتمام والعناية، ودورها في دعم مسارات التنمية الشاملة في الدولة، في حين تشمل الاستثمارات المتبادلة بين البلدين قطاعات عديدة منها: الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والنقل الجوي والأمن الغذائي وغيرها من المجالات الحيوية.

وأكد سموه حرص حكومة الإمارات على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين في ضوء الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمع الإمارات بالهند التي تعد ثاني أكبر شريك تجاري عالمي لها بتبادلات تجارية غير نفطية وصلت إلى 170 مليار درهم في العام 2021، منوهاً سموه بسعي دولة الإمارات المستمر لتوفير أفضل الظروف الداعمة للاستثمارات الأجنبية، وسن القوانين والتشريعات اللازمة لتوفير كافة الضمانات لحماية وتنمية تلك الاستثمارات وتمكين الشركات العالمية التي تتخذ من الدولة مقر لها للتطور والازدهار والنمو، ما يفتح المجال رحبا للنهوض بالشراكة بين الجانبين إلى مستويات أعلى تخدم مصالح الطرفين وتدعم خططهما ومشاريعهما التنموية الطموحة.

إلى ذلك، رحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالحضور المميز لجمهورية الهند الصديقة في إكسبو 2020 دبي، مؤكداً أن أسبوع ولاية كيرلا ضمن جناح الهند يسهم في زيادة مساحة الاطلاع على ما توفره الولاية من فرص وما تتمتع به من إمكانات بما يحفز القطاع الخاص لدى الجانبين على اكتشاف سبل بناء جسور تواصل وتعاون اقتصادي جديدة، تأسيساً على روابط الشراكة التاريخية بين الإمارات والهند، والتي تشهد تطوراً كبيراً ومستمراً في ضوء توافق الرؤى والتطلعات نحو مستقبل أفضل حافل بالنجاح.

وتعتبر دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند والأول عربياً فيما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في 2021 نمواً كبيراً بنسبة 66% مقارنة مع 2020 وبزيادة قدرها 8% مقارنة بإجمالي التبادل التجاري بين البلدين في العام 2019.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء ولاية كيرلا عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة مع دولة الإمارات، وتقديره لما توليه للجالية الهندية، والتي يمثل مواطنو ولاية كيرلا جانباً كبيراً منها، من رعاية واهتمام، يعكس عمق الروابط التاريخية والحرص على تنميتها والنهوض بها إلى آفاق جديدة، لاسيما على في إطارها الاقتصادي والتجاري، خاصة وأن الإمارات تمثل ثالث أهم مصدر لواردات الهند وتستحوذ على نحو 40% من إجمالي تجارتها مع العالم العربي.

وأكد معالي بيناراي فيجايان التقدير الكبير الذي تحمله ولاية كيرلا إلى دولة الإمارات بما لها من ثقل استراتيجي إقليمي وعالمي وأدوار إيجابية مؤثرة على الساحة الدولية، منوهاً بالتطور المستمر والإيجابي الذي تشهده العلاقات بين الجانبين في ضوء الرغبة المشتركة في مواكبة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لطموحات الشعبين الصديقين في الوصول إلى درجات أعلى من التميز والرقي، متمنيا لدولة الإمارات قيادة وشعباً مزيدا من التقدم والرخاء والازدهار.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز