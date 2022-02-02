سلطان الجابر يبحث مع وزير الاقتصاد والصناعة الياباني مبادرة الشراكة الاستراتيجية

المصدر: وام

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التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بمعالي كويتشي هاجيودا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، خلال لقاء عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وناقش الجانبان مجموعة من المواضيع المختلفة تتضمن مبادرة الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الإمارات واليابان الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على مستوى كافة القطاعات.

جاء اللقاء في إطار التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ونظيرتها اليابانية لدعم وتعزيز الاستثمار الخارجي في قطاع التصنيع الوطني.

وسلط معالي الدكتور سلطان الجابر خلال اللقاء الضوء على المميزات التنافسية لبيئة الأعمال والاستثمار الإماراتية والفرص الاستثمارية التي توفرها للشركات والمصنعين اليابانيين، لفتح آفاق تعاون جديدة بين الإمارات واليابان في مختلف المجالات.

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