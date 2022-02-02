المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية يزور قرغيزستان ويوقع اتفاقية مع الجامعة الوطنية

المصدر: دبي ــ البيان

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قام المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية برئاسة الدكتور محمد كامل المعيني بزيارة جمهورية قرغيزستان حيث التقى خلال الزيارة مع نائب وزير الثقافة والشباب والرياضة القرغيزي لبحث أطر العلاقات الثقافية وتعزيز التعاون البناء لتحقيق جماليات الثقافة والرياضة والفنون والوقوف على التقارب بين الشعبين والتبادل الثقافي والفكري وخلق جسور من التقارب بين البلدين من خلال توقيع اتفاقية تفاهم مشترك مع الجامعة الوطنية في مدينة بيشكيك وهي اكبر جامعة في قيرغيزستان بحضور عدد من اساتذة الجامعة على رأسهم الدكتور طالا سبيك ماشرابوف عميد كلية الدراسات الشرقية والعلاقات الدولية والدكتور غولزات اسماتوفا نائب رئيس الجامعة لشئون العلاقات الدولية.

وقال الدكتور محمد المعيني رئيس المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية بدبي عن الزيارة إن الثقافة شكلت قوة ضاربة في السياسة الخارجية للدول من خلال عناصر مشتركه تجمع بينها في اللغة والدين والتاريخ والعادات وتؤثر بشكل كبير على السلوك العام للدولة في صياغة قراراتها وعلاقاتها بالدول، ولعبت دوراً هاماً في نقل ثقافة الآخر والتعرف على حضارات العالم داعمة بذلك ما يعرف بالدبلوماسية الثقافية في تعزيز العلاقات بين الدول والتبادل الثقافي في الفن والفكر والأدب والتراث .. وتأتى أهمية الدبلوماسية الثقافية في التأثير على العوامل غير الملموسة التي تغزو بلدا دون استخدام اي سلاح يذكر وتعيد صياغة الافكار والآراء والذوق العام والمثل العليا ورموز الفكر والادب والفن والسياسة، وتعزز العلاقات الدولية وتضيف بعدا مهما لفهم ونشر ثقافات الامم والتعرف على حضاراتها وتقاليدها بين سائر الدول.

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