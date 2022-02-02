1971 مسكوكةً فضيةً بمناسبة «عام الخمسين» للإمارات

المصدر: البيان

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أصدر َ مصرفُ الإمارات العربيةِ المتحدة المركزي بالتعاونِ مع مركز جامع الشيخ زايد الكبير، 1971 مسكوكةً فضيةً؛ بمناسبة "عام الخمسين" لدولةِ الإماراتِ العربيةِ المتحدةِ، وذلك تخليداً للدورِ الجوهريِ للمغفورِ له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيّبَ الله ثراه- في قيامِ الاتحاد؛ ولمآثرهِ ودورهِ في تشييدِ جامعِ الشيخ زايد الكبير، وجهودِه في تحقيقِ الإنجازاتِ التاريخيةِ للدولةِ في مختلفِ المجالات.

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