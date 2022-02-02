النيابة العامة توضح عقوبة من اختلس أو شرع في اختلاس منقول كان قد رهنه ضماناً لدين عليه

المصدر: وام

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أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة من اختلس أو شرع في اختلاس منقول كان قد رهنه ضماناً لدين عليه.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 455 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات انه يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة وهي عقوبة الحبس مدة لا تزيد على /2/ سنتين أو الغرامة التي لا تقل عن /20,000/ عشرين ألف درهم كل من اختلس أو شرع في اختلاس منقول كان قد رهنه ضماناً لدين عليه أو على آخر.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها المالك المعين حارساً على منقولاته المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً إذا اختلس شيئاً منها.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

#النيابة_العامة توضح عقوبة من اختلس أو شرع في اختلاس منقول كان قد رهنه ضماناً لدين عليهhttps://t.co/VSyVQSzc6m#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/yaNewc5jXC — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 2, 2022

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