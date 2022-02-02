لؤي محمد بالهول: سموهما قدوة رفيعة لكل شباب الوطن في تقديم نموذج مشرق من العطاء المتفرد

المصدر: البيان

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قال سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولاية العهد في دبي، وتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائبًا لحاكم دبي: لقد شكّلت قيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لفِرق لعمل الحكومي بإمارة دبي أحد أهم مقومات نجاح هذه التجربة الاستثنائية التي ترسّخت معها مكانة دبي وصدارتها في مختلف الميادين، تشهد بذلك منظومةٌ حكوميةٌ متطورةٌ، شعارها التميز، وهدفها الريادة، وسبيلها التفاني والإخلاص في تحقيق التنمية الشاملة، واستراتيجيات بناء المستقبل.

وتابع سعادة الدكتور بالهول قائلًا: لقد انطلق سموهما نحو التطوير المستمر بعزائم الشباب، وأمانة النهوض بالمسؤولية، والوفاء للوطن عطاءً وولاءً، مستلهمين فنون القيادة والإدارة والفكر الابتكاري من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، متسلحين بالعلم والمعرفة في التخطيط والبناء وإرساء ركائز التنمية، ومؤمنين بدور الشباب في بناء الوطن، وتلبية ندائه لتحمُّل المسؤولية، فكانا قدوة رفيعة لكل شباب الوطن في تقديم نموذج مشرق من العطاء المتفرد، والإرادة الماضية في إصرار نحو صناعة المستقبل، والامتثال لكل القيم النبيلة التي تشكل الشخصية الإماراتية.

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