تفاهم بين الاتحاد النسائي و«أرورا 50» لدعم المساواة بين الجنسين

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّع الاتحاد النسائي العام مذكرة تفاهم مع «أرورا 50»، المؤسسة الاجتماعية المكرسة لبناء القيادات النسائية القادرة على دعم مجالس إدارة المستقبل، وحضر مراسم التوقيع الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ«أرورا 50»، ونورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام.

تعاون

وتعليقاً على الاتفاقية، قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: «يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم التعاونية هذه مع الاتحاد النسائي العام، فهي خطوة مهمة نحو تسريع جهود التنوع ودعم المساواة بين الجنسين بما يتوافق مع أجندة التنمية المستدامة 2030، لتقديم منظور متنوع على مستوى مجلس الإدارة في مختلف الشركات الحكومية والخاصة الرائدة. وستسهم في تحديد وتطوير المهارات النسائية المؤهلة لتقلد المناصب القيادية العليا وتشكيل مجالس إدارة متوازنة وعالية الأداء».

خبراتمن جهتها أكدت نورة السويدي أن التعاون بين الجانبين سيسهم بشكل كبير في تبادل الخبرات بكافة الوسائل الممكنة، ودعم المبادرات والبرامج وأطر التعاون المقترحة والمتفق عليها من أجل تحقيق الأهداف المرجوة وتوحيد الجهود في مجال الاهتمام المشترك. ويدرك الطرفان أهمية تضافر جهود المسؤولية الاجتماعية لتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز أواصر الشراكة والتعاون لترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية في الدولة.

وتسعى مذكرة التفاهم إلى دعم تقلد المرأة للمناصب العليا في القطاعين العام والخاص بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وهو ما سيدعم تبادل المعرفة والخبرات بين مختلف الأطراف، كما سيشجع التطور المهني للمرأة في المناصب القيادية مشاركة المزيد من النساء في عملية صنع القرار. وستشهد الاتفاقية إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل المشتركة في هذا المجال، إلى جانب المشاركة المتبادلة في الأنشطة ذات الصلة.

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