حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الهند

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بقصر سموه في مدينة صقر بن محمد، أمس، سنجاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين الصديقين على مختلف الصُعد.

من جهة ثانية شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ، في فندق والدورف أستوريا برأس الخيمة أمس، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة انطلاق فعاليات «بطولة رأس الخيمة للجولف» جولة «دي بي ورلد» بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم.

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