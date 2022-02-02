مجلة «الجندي» تستعرض فعاليات وزارة الدفاع في عددها الجديد

المصدر: (أبوظبي- وام)

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أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع عددها رقم 577 لشهر فبراير، وتناولت المجلة في عددها الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل، عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية، وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وجاءت «كلمة الجندي» تحت عنوان «الأخوة الإنسانية.. صناعة إماراتية»، حيث قالت فيها: «كل يوم يشرق على دولة الإمارات العربية المتحدة، صار يحمل معه مزيداً من الفخر والاعتزاز بقيادتنا الرشيدة التي أثبتت للعالم أجمع قدرتها على التأثير في المواقف والقرارات الدولية، وصنعت لدولتنا اسماً ناصعاً ونموذجاً يحتذى به بين الأمم والشعوب في قِيَم التسامح والتعايش والأخوَّة، وهو ما تجسَّد بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك القرار الخاص الذي قدمته دولة الإمارات بإعلان الرابع من فبراير من كل عام ليكون اليوم العالمي للأخوَّة الإنسانية..».

وأضافت المجلة في كلمتها، أنّ القرار الأممي بجعل الرابع من فبراير من كل عام يوماً عالمياً للأخوَّة الإنسانية، جاء ثمرة لجهود جبارة وتحركات فاعلة من قِبَل دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لم تتوقف عن تأصيل هذه المعاني في ثقافة وممارسة الدول وشعوبها، وذلك لكونها صاحبة فلسفة تقوم على أن الاستقرار والأمن والسلام لن يتحقق ما لم يتم القضاء على النزاعات والصراعات ومكافحة التطرف والإرهاب ونشر قِيَم التعايش والتسامح وقبول الآخر المختلف. و

هي المبادئ التي استندت إليها فكرة الأخوَّة الإنسانية، وتُوِّجت بالوثيقة التاريخية للأخوَّة الإنسانية. واليوم نفخر بانتشار قيم الوثيقة من الإمارات إلى العالم.

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